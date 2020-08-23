محافظ كفر الشيخ يقود حملة إشغالات ويتفقد توسعة وتطوير الشوارع.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الأحياء بحي شرق مدينة كفر الشيخ.





وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية لتوسعة شارع النبوي المهندس؛ لتيسير الحركة المرورية به.





وشدد محافظ كفر الشيخ على رفع كفاءة الإنارة بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع النبوي المهندس.





وطالب المحافظ، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الانتهاء من توسعة شارع النبوي المهندس، ومنع انتظار السيارات بالشارع، لتيسر حركة السيارات والمواطنين.