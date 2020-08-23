أوهمهم بتوفير فرص عمل .. ضبط مدير شركة بالإسكندرية نصب على عدد من المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة غير مرخصة بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم.





البداية عندما تبلغ للإدارة من (مواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرصة عمل لهما.





أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على فرص عمل داخل البلاد متخذًا من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والإستيلاء من الشاكيان على مبلغ مالى قدره (800جنيه ) بزعم إلحاقهما بوظيفة فرد حراسة وأمن بإحدى الشركات .. مدعيًا أن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور بمقر الشركة المشار إليها وعثر على مجموعة من عقود العمل ومسوغات التعيين للعديد من الشباب راغبى العمل و مجموعة من وثائق التعارف الخاصة بضحاياه بأسماء أشخاص مختلفة و كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالدعاية لشركته و مجموعة من صور إيصالات استلام نقدية .





بمراجعة الجهات المختصة تبين أن الشركة المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص بمزاولة مهنة إلحاق العمالة.





بمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .



