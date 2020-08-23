علماء البيئة: تنبؤات باختفاء دول عظمى حال ارتفاع منسوب مياه البحار

يرجح علماء البيئة، أن تأثير البحار والمحيطات بالغازات المحتبسة تحت الأرض وانبعاثها، لن يكون في صالح سكان العالم لأنه سيتسبب إعادة تشكيل الكرة الأرضية من جديد .





وحسب ما ورد في وكالة سبوتنيك ، أنه من النادر ارتفاع منسوب المياه بالمحيطات بنسب كبيرة ، ولكن إذا حدث وارتفع منسوب المياه ألف متر سينتج عنها تشكيل قارات جديدة واندثار دول عظمي وظهور يابسة جديدة.





وفرض علماء الجيولوجيا، أنه إذا انخفض منسوب البحار عن 1000 متر ، ستظهر اليابسة بين القارات، وسيتمكن الإنسان من ربط أوروبا بأمريكا الشمالية ومنها إلى أستراليا.



