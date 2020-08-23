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منوعات

علماء البيئة: تنبؤات باختفاء دول عظمى حال ارتفاع منسوب مياه البحار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
يرجح علماء البيئة، أن تأثير البحار والمحيطات بالغازات المحتبسة تحت الأرض وانبعاثها، لن يكون في صالح سكان العالم لأنه سيتسبب إعادة تشكيل الكرة الأرضية من جديد . 

وحسب ما ورد في وكالة سبوتنيك ، أنه من النادر ارتفاع منسوب المياه بالمحيطات بنسب كبيرة ، ولكن إذا حدث وارتفع منسوب المياه ألف متر سينتج عنها تشكيل قارات جديدة واندثار دول عظمي وظهور يابسة جديدة. 

وفرض علماء الجيولوجيا، أنه إذا انخفض منسوب البحار عن 1000 متر ، ستظهر اليابسة بين القارات، وسيتمكن الإنسان من ربط أوروبا بأمريكا الشمالية ومنها إلى أستراليا. 

أما إذا ارتفع منسوب البحار عن 1000 متر ، ستخنفي بلاد عظمي  كأستراليا و أوروبا من الخريطة ، و ستتبقى الصين لأنها أكثر ارتفاعا بفضل هضبة التبت الكبيرة.
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