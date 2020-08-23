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كله تحت السيطرة| مكاتب التنسيق تستقبل الطلاب بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:13 م
السيد عطا، المشرف
السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن متابعة المعمل الرئيسي لتنسيق الجامعات بجامعة عين شمس.


وقال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إنه لأول مرة مكتب التنسيق الرئيسي يكون في جامعة عين شمس، مؤكدًا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأشار إلى أن كل مكاتب التنسيق على جاهزية كاملة في كل الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب، منوها أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الـ 24 ساعة.


وأضاف أحد الطلاب أنه قام بالتقديم على التنسيق من خلال مكتب التنسيق بجامعة عين شمس وكان الاستقبال حافلا وميسرا.

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