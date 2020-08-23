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اقتصاد

باستثمارات 600 مليون دولار.. 2000 شركة أردنية عاملة في مصر توفر 46 ألف فرصة عمل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:13 م
الاستثمارات الأردنية
الاستثمارات الأردنية في مصر
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علياء فوزي
توفر الشركات الأردنية العاملة فى مصر نحو 46.442 ألف فرصة عمل، وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وذكرت الهيئة فى تقرير حصل عليه "صدى البلد"، أن حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر يبلغ نحو 600 مليون دولار موزعة فى نحو 2.032 شركة.




ويتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الأردنية فى مصر بنحو 320 مليون دولار فى 614 شركة، يليه الخدمى باستثمارات تقدر بـ 66 مليون دولار.


وتقدر الاستثمارات الأردنية فى القطاع التمويلى الذى يحتل المرتبة الثالثة بنحو 48 مليون دولار، وتأتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الأخيرة بحجم استثمارات 6 ملايين دولار.


وتستحوذ محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية على نصف الاستثمارات الأردنية فى مصر بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.


فيما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الأردن، والبالغ عددها 499 شركة.

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