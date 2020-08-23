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توك شو

لو ابنك بقى عنيف.. اعرف أسهل طريقة لامتصاص نوبات غضبه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:22 م
طفل عنيف
طفل عنيف
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شيرين عادل
قالت الدكتورة رشا سامي، مدرس أمراض التخاطب بالمركز القومي للبحوث، إن هناك أطفالا أصبحوا أكثر عنفا أو عدائية وتغير سلوكهم خاصة بعد فترة انقطاع كبيرة وبقاء فى المنزل خلال أزمة كورونا.  

وطالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأهالي في حالة ظهور أعراض غريبة وطارئة فى سلوك الطفل سواء عنف  أو حركة زائدة لا بد من التوجه سريعا لطبيب نفسي مختص.

وأشارت الدكتورة رشا سامي، إلى أن الأطفال تعبر عن خوفهم وقلقهم الزائد بطرق مختلفة سواء عن ظهور سلوك مختلف أو تغير في طباعهم.

ونصحت الأهالى بالتحدث مع أبنائهن كثيرا والاستماع إليهم خاصة عند ظهور أي نوبات غضب أو بكاء والبعد تمامأ عن الصراخ في وجوههن بل انتظارهم يهدئون تمامأ ثم التحدث والاستماع إليهم.
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