بداخلة 45 طالباً.. ضبط مركز دروس خصوصية بأسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للمساهمة فى تنفيذ الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين ، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت ، وأماكن الأنشطة التعليمية للوقوف على مدى إلتزام القائمين عليها بتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة .





وردت معلومات لقسم شرطة أول أسيوط بوجود مركز لتلقى الدروس الخصوصية بدائرة القسم.





على الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام (مدرس – مقيم بدائرة القسم) بإدارة الشقة لتلقى الدروس الخصوصية ، وتجمع 45 طالباً بمرحلة التعليم الثانوى، تم صرفهم جميعًا وضبط المذكور.



