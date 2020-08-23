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حوادث

بداخلة 45 طالباً.. ضبط مركز دروس خصوصية بأسيوط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:11 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للمساهمة فى تنفيذ الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين ، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت ، وأماكن الأنشطة التعليمية للوقوف على مدى إلتزام القائمين عليها بتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة .

وردت معلومات لقسم شرطة أول أسيوط بوجود مركز لتلقى الدروس الخصوصية بدائرة القسم.

 على الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام (مدرس – مقيم بدائرة القسم) بإدارة الشقة لتلقى الدروس الخصوصية ، وتجمع 45 طالباً بمرحلة التعليم الثانوى، تم صرفهم جميعًا وضبط المذكور.

 تم صرف الطلاب واصطحاب المدرس لاتخاذ الإجراءات القانونية .
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