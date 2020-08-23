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الحماية المدنية تنقذ قطة علقت أعلى شجرة في رأس البر. .فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال حمادة سعد شاهد عيان، إن الحماية المدنية تحركت لإنقاذ قطة عالقة بأحد الأشجار فى مدينة رأس البر، لافتًا إلى أن سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدينة اهتمت ببلاغ أحد المواطنين بشأن قطة عالقة أعلى شجرة.

وأضاف حمادة سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن القطة خافت منهم وقفزت من أعلى الشجرة وحدث لها كسر فى الساق ونزيف، وأحد المواطنين أخذها للطبيب البيطرى لانقاذها وتجبير قدمها.

وتابع أنه تم نقل القطة فى سيارة إلى جمعية الرفق بالحيوان بالإسكندرية للعلاج هناك، وإيجاد إيواء لها.
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