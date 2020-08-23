تقرير أمريكي يتوقع انخفاض واردات مصر من القمح خلال 2020

توقع تقرير أمريكي، انخفاض واردات مصر من القمح بدرجة طفيفة خلال العام الجاري.
"التعبئة والإحصاء": 283.1 مليون دولار حجم واردات مصر من القمح والسكر والفحم خلال شهر
التموين: وقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح بما يصل إلى 10%
كما توقع التقرير ، أن تظل معدلات الاستهلاك دون تغيير عند 20.8 مليون طن، وأن يصل إنتاج البلاد من المحصول إلى 9 ملايين طن هذا العام.
يشار إلى أن مصر استوردت 5 ملايين طن من القمح في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية عددًا قياسيًا من عروض توريد القمح في المناقصة التي طرحتها لشراء 410 آلاف طن من القمح، وقبلت 7 عروض فقط.
وقال تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، إن واردات مصر من القمح ستبلغ 13 مليون طن في الموسم المقبل 2021-2020، بانخفاض طفيف من 13.3 مليون طن في الموسم السابق 2020-2019، بفضل تعزيز الحكومة احتياطاتها الاستراتيجية من المحصول خلال جائحة "كوفيد-19".
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"التعبئة والإحصاء": 283.1 مليون دولار حجم واردات مصر من القمح والسكر والفحم خلال شهر
التموين: وقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح بما يصل إلى 10%
كما توقع التقرير ، أن تظل معدلات الاستهلاك دون تغيير عند 20.8 مليون طن، وأن يصل إنتاج البلاد من المحصول إلى 9 ملايين طن هذا العام.
يشار إلى أن مصر استوردت 5 ملايين طن من القمح في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية عددًا قياسيًا من عروض توريد القمح في المناقصة التي طرحتها لشراء 410 آلاف طن من القمح، وقبلت 7 عروض فقط.