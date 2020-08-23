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الفنون الجميلة بجامعة حلوان: تخصيص 9 أماكن لدفع رسوم اختبارات القدرات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:25 م
تفاصيل امتحان القدرات
تفاصيل امتحان القدرات بكلية الفنون الجميلة
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا حول بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وقال أحد المسئولين في الكلية، إن هناك نظاما جديدا متبعا من قبل الجامعة، نظرا لظروف مواجهة فيروس كورونا، وهو لعملية تطوير الأداء لاختبارات القدرات.

وأشار إلى تخصيص 9 أماكن لدفع رسوم اختبارات القدرات وهي أماكن متاحة في جميع المحافظات، وبعد الدفع يظهر كل التفاصيل الخاصة بالامتحان المكان والموعد في الكلية، وهذا يوفر وقت وجهد بشكل كبير.

وأوضح أن الطالب يقوم بالتسجيل للامتحان من خلال كتابة اسمه على موقع التنسيق، وبعد ذلك يتم اتخاذ كود للطالب من موقع الجامعة المخصص وهو helwan.edu.eg.

وأكد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الالتزام بقياس درجات الحرارة للطلاب الممتحنين وارتداء الكمامات والتباعد بين كل طالب والآخر في اللجنة الامتحانية.

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