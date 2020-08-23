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رياضة

فى أزمة حكام القمة 120 .. اتحاد الكرة يبرز دليل براءة والد مترجم كارتيرون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:30 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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يسري غازي
كشف عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة تواجد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة فى الجبلاية ، والد مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع طاقم حكام القمة الكرواتي فى مطار القاهرة.

وكانت أنباء ترددت حول تعيين شعبان بسطاوى مرافقا لطاقم الحكام الكرواتي الذى أدار مباراة القمة رقم ١٢٠.

وقال عزمى مجاهد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" هذا الأمر عار تماما من الصحة، وقامت الجبلاية بتعيين مرافق من لجنة الحكام لطاقم الحكام الكرواتي يدعى مجدى شديد، وهو حكم دولى سابق مشهود له بالنزاهة والكفاءة".

وشدد على أن البعض يرغب فى إثارة البلبلة قبل انطلاق لقاء القمة عبر تسريب أنباء مغلوطة عن تعيين شعبان بسطاوى مرافقا لطاقم الحكام الكرواتي وربط ذلك بنجله أحمد شعبان مترجم باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

لفت إلى أن شعبان بسطاوى فى ذلك التوقيت كان فى الأقصر لحضور فرح عائلي، مشيرا إلى أن جمال شديد كان مرافقا للطاقم الكرواتي من جانب لجنة الحكام.

يذكر أن فريق الزمالك تغلب على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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