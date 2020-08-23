AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي سليم تبرز أنوثتها بهذه الصورة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت مي سليم في الصورة باطلالة رقيقة حيث اعتمدت علي إبراز وجهها ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف ومكياجها الناعم بالالوان الترابية. 

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دانا حمدان تقضي الإجازة الصيفية برفقة شقيقتها.. شاهد

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

على البحر .. شاهد مي سليم في أحدث إطلالاتها

شاهد.. أحدث ظهور لـ مي سليم عبر إنستجرام

شاهد.. دانا حمدان برفقة ابنة شقيقتها

مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها مع نيكولا معوض.. شاهد

ترشيحاتنا

جمبسوت وفستان.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها

وليد صلاح: فايلر لم يتعلم الدرس من لقاء السوبر

شعراوى: البابا تواضروس يعتمد شعار مشروع مسار العائلة المقدسة

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

عشان ماتتراكمش.. طرق سداد فواتير الكهرباء إليكترونياً

الهزيمة الأولى.. وبن شرقي يقهر الأهلي.. فوز الزمالك بالقمة 120 في صدر الصحف العربية

AdvertisementS

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

بشرى سارة للمصريين بالإمارات.. تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب