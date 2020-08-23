نائب يشيد بضخ البنك الزراعي لـ 1.1 مليار جنيه تمويلات بمشروع إحياء البتلو

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بتصريحات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري التى قال فيها إن البنك يعتزم ضخ نحو مليار ومائة مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزي المصري حيث ستسهم هذه التمويلات في زيادة حجم المحفظة إلى أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.





وطالب " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم بضرورة العمل على تحقيق العدالة المطلقة فى توزيع هذه المبالغ على المستفيدين خاصة من الشباب وصغار المربين، مؤكدا اهمية المشروع القومى لإحياء البتلو.





كما طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة ادخال خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة وايضا خريجى الدبلومات الزراعية للاستفادة من هذا المشروع للحد من البطالة داخل خريجى هذه المؤهلات.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي المصري يساهم بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث بلغ حجم الأعمال منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من مليار و600 مليون جنيه بالبنك الزراعي المصري، وتم سداد قروض وإعادة منحها لدورات متتالية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة والمعتمدة حاليا 970 مليون جنيه.