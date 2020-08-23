AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يشيد بضخ البنك الزراعي لـ 1.1 مليار جنيه تمويلات بمشروع إحياء البتلو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:30 م
مشروع إحياء البتلو
مشروع إحياء البتلو
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بتصريحات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري التى قال فيها إن البنك يعتزم ضخ نحو مليار ومائة مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزي المصري حيث ستسهم هذه التمويلات في زيادة حجم المحفظة إلى أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.

وطالب " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم بضرورة العمل على تحقيق العدالة المطلقة فى توزيع هذه المبالغ على المستفيدين خاصة من الشباب وصغار المربين، مؤكدا اهمية المشروع القومى لإحياء البتلو.

كما طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة ادخال خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة وايضا خريجى الدبلومات الزراعية للاستفادة من هذا المشروع للحد من البطالة داخل خريجى هذه المؤهلات.
   
تجدر الإشارة إلى أن  البنك الزراعي المصري يساهم بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث بلغ حجم الأعمال منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من مليار و600 مليون جنيه بالبنك الزراعي المصري، وتم سداد قروض وإعادة منحها لدورات متتالية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة والمعتمدة حاليا 970 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه

بقيمة 187 مليون جنيه.. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

نقيب الفلاحين يطالب الزراعة بتخصيص 300 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو

بـ 306 ملايين جنيه.. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

زراعة القليوبية: مشروع البتلو لتوفير اللحوم للمستهلك طول العام|فيديو

وكيل زراعة القليوبية: 75 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو

ترشيحاتنا

الوجوم على الوجوه.. كواليس الأحداث في غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

حكم صلاة الفجر بدون ركعتي السُنة

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

كسر سلسلة اللاهزيمة .. تعليق مثير من الكاف على سقوط الأهلى بثلاثية أمام الزمالك

متابع يحرج إنجى خطاب: حضرتك بتشتغلى إيه؟ والفنانة تعلق برد غير متوقع | شاهد

أسعار تويوتا كورولا بمختلف فئاتها فى مصر 2020

AdvertisementS

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

الوجوم على الوجوه.. كواليس الأحداث في غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاذ آمن للحياة البرية.. الطبيعة تتحدث في منتزه زكوما بتشاد

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور