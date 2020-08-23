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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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يوسف رجب
افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الطبية والصيدلية، الذي يقام بكلية الصيدلة بمقر الجامعة يومي 24،23 أغسطس الجاري.

وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية مؤتمرات شباب الباحثين التي تنظمها الجامعة في مختلف التخصصات في تطوير قدرات الباحثين وتشجيع العمل البحثي و تناقل الخبرات بين المشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف الكليات ويعتبر هذا المؤتمر منصة علمية متخصصة تهدف إلي منتج بحثي متميز.

وأشاد الدكتور عباس منصور، باستمرار فعاليات المؤتمر للسنة السادسة وهو ما يعطي الفرصة لشباب الباحثين للتعليم والتعلم و يساهم في تنمية مهاراتهم البحثية.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، بأن مؤتمرات شباب الباحثين تهدف إلى تحقيق المزيد من العلم والمعرفة للمشاركين من مختلف الكليات وإعادة صياغة الرؤى والأفكار بصورة نافعة وإيجابية، موجهًا التحية للدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق لعمل هذه المنظومة المتكاملة من مؤتمرات شباب الباحثين في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر، حرص الجامعة على إقامة هذا الحدث رغم كل التحديات لأهمية المؤتمرات في تطوير البحث العلمي وهو ما ينعكس في تحسين تصنيف الجامعة دوليًا و وجه الشكر لرئيس الجامعة على كافة أوجه الدعم التي قدمتها الجامعة للمؤتمر.

تضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية تقديم درع المؤتمر من الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس المؤتمر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة و  الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق و الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق وعمداء كليات الطب و طب الفم والأسنان و العلاج الطبيعي و الصيدلة و التمريض و الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب السابق و الدكتور أحمد عبد الفتاح، نقيب صيادلة قنا و أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.

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رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين للعلوم الطبية والصيدلية
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