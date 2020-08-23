٢٠ جهاز حاسب آلى بفنون جميلة حلوان مخصصة لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق ٢٠٢٠

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.





وقد بدأت جامعة حلوان من التاسعة صباحا اليوم فى استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، لكتابة رغباتهم بكافة معامل الحاسب الآلى الخاصة بها وقد بلغ عددها ٦ معامل بمناطق مختلفة.













وقد رصدت صدى البلد الإقبال على معامل الحاسبات بتنسيق المرحلة الأولى بجامعة حلوان.













حيث قد بدأ توافد العشرات من الطلاب بداية من التاسعة صباحا وسط العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا ومنع انتشاره.













وقد التزم الطلاب بارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد وحمل الكحولات.













وقد أوضح القائمون على معمل الحاسبات بكلية الفنون الجميلة أنه قد لوحظ ضعف الإقبال فى ثانى أيام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.













كما أوضح المسئول عن المعمل أن المعمل به ٢٠ جهاز حاسب آلى مخصصة لتنسيق المرحلة الأولى، ويمكن الدعم بأكثر من ذالك فى حالة زيادة أعداد الطلاب.









كما قد دعمت الجامعة المعامل بالعديد من المتخصصين لمساعدة الطلاب فى التعامل مع التنسيق الإلكترونى.













وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى :





- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .





- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .





- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.





- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .





- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .





- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.







