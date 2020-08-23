أصغر لاعب يسجل في الألفية الثالثة.. أسامة فيصل يدخل تاريخ مباريات القمة من أوسع الأبواب





وفاز الزمالك على الأهلي، أمس، بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.





وسجل أهداف الزمالك كلا أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، بينما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق ياسر إبراهيم.





وبات أسامة فيصل أصغر لاعب يسجل في مباريات القمة في الألفية الثالثة، حيث سجل وهو بعمر 19 عاما و 7 أشهر، محطما رقم محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، الذي سجل في شباك الأهلي وهو بعمر الـ 20 عاما و 6 أشهر.

دخل أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدفا في شباك الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.