بروب التخرج.. مقطع متداول لشاب سعودي يبيع الشاي للمواطنين









وحسب ما أذاعت قناة "الإخبارية" السعودية، فإن شابا سعوديا يدعى "عبد اللطيف الجرفان" حديث التخرج، قرر أن يستكمل عمله كبائع للشاي في الشارع حتى يوم تخرجه، معللا أن العمل عبادة وإذا كان شريفا لا داعي للإحراج أو الخجل منه.





و أضاف الشاب، خلال لقائه، أن انتظار العمل في مهنة الأحلام هو مضيعة للوقت وإذا كنا نمتلك العلم والقدرة على العمل، فلا داعي لانتظار الفرصة، فالعمل في أي شيء أفضل بكثير من انتظار عمل معين.





وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بذلك الشاب وأسلوبه الراقي في الحوار وثقته في نفسه وتمنوا أن يمتثل به كل أبناء جيله.





تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يقف في الشارع ويصب الشاي في أكواب ويوزعه على المواطنين مرتديا روب التخرج.