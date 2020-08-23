AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بروب التخرج.. مقطع متداول لشاب سعودي يبيع الشاي للمواطنين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:37 م
الشاب السعودي
الشاب السعودي
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يقف في الشارع ويصب الشاي في أكواب ويوزعه على المواطنين مرتديا روب التخرج. 


وحسب ما أذاعت قناة "الإخبارية" السعودية، فإن شابا سعوديا يدعى "عبد اللطيف الجرفان" حديث التخرج، قرر أن يستكمل عمله كبائع للشاي في الشارع حتى يوم تخرجه، معللا أن العمل عبادة وإذا كان شريفا لا داعي للإحراج أو الخجل منه.
 

و أضاف الشاب، خلال لقائه، أن انتظار العمل في مهنة الأحلام هو مضيعة للوقت وإذا كنا نمتلك العلم والقدرة على العمل، فلا داعي لانتظار الفرصة، فالعمل في أي شيء أفضل بكثير من انتظار عمل معين.
 

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بذلك الشاب وأسلوبه الراقي في الحوار وثقته في نفسه وتمنوا أن يمتثل به كل أبناء جيله.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آلاف المشاهدات في أقل من ساعة.. شاب ينشر طريقة لتقطيع البصل دون دموع..فيديو

شاب يوثق فيديو يركب فيه فوق ظهر حوت.. شاهد

ترشيحاتنا

بأعراض الموجة الثانية من الفيروس.. إصابة الفنان كريم سرور بـ كورونا

ملاذ آمن للحياة البرية.. الطبيعة تتحدث في منتزه زكوما بتشاد

فيديو جراف| طفل بعمر الثلاث سنوات ينقذ أعز أصدقائه

اتحاد مكاتب السفر الكويتي يدعو للسماح لمواطني الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد

عاصر كل الأوبئة في القرن الماضي.. وفاة أكبر معمر في العالم "صور"

أسعار تويوتا كورولا بمختلف فئاتها فى مصر 2020

AdvertisementS

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

الوجوم على الوجوه.. كواليس الأحداث في غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاذ آمن للحياة البرية.. الطبيعة تتحدث في منتزه زكوما بتشاد

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور