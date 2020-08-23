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ديني

شيخ الأزهر يعلن دعمه لدور مصر والرئيس السيسي في القضية الليبية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:26 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
نشر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صفحته الرسمية على فيس بوك، منشورا لدعم جهود مصر في استقرار ليبيا.


وقال شيخ الأزهر في المنشور: "نقدِّر دور مصر والرئيس السيسي في الحرص على دعم الحلول السلميَّة للقضايا السياسية، خاصة في ليبيا والتَّوفيق بين الفصائل الليبية؛ للعبور بهذا البلد الشقيق إلى برِّ الأمان".
 

وأضاف: "ونأمل أن يكون اتفاقُ وقف إطلاق النار بدايةَ استقرار ونهضة ليبيا الشَّقيقة".


يذكر أن شيخ الأزهر، كان قد أكد قبل ذلك أن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات، كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية.

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