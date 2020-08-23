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محافظات

تقديرا لهم في مواجهة كورونا .. دروع وشهادات شكر من مطرانية المنيا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قامت ايبارشية المنيا وابوقرقاص بتوجيهات الانبا مكاريوس اسقف المنيا وابوقرقاص،بعمل زيارات لمستشفيات العزل وتقديم الشكر لأعضاء القطاع الطبي من اطباء وتمريض وفنيين واداريين وقد تم تقديم دروع تذكارية لهم بإسم المطرانية كرسالة شكر وتقدير لجهدهم في مواجهه جائحة كورونا

 

حيث تم زيارة مستشفي الصدر بالمنيا ومستشفي القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة والمستشفي الجامعى و التأمين الصحي ومستشفي الحميات ، ومرفق هيئة الإسعاف والطوارئ

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يذكر أن هناك 11 مصابا بفيروس كورونا قد اعلن عن تعافيهم  ، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابيه للسلبيه، فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بني مزار ومطاي والعدوه

 

وتشهد حالات الاصابة بالفيروس أو الوفاة تراجعا كبيرا بشكل تدريجي ، وعدم استقبال بعض المستشفيات المخصصه للاشتباه الا حالات إصابه علي مدار يومين متتاليين،

وواصلت المصالح الحكوميه والخدميه في محافظة المنيا إتخاذ الإجراءات الإحترازيه والوقائية منعا لانتشار العدوي خاصه بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيره من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجيه التي تشهد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أي مواطن لايرتدي الكمامات الطبيه. اخبار المحافظات،اخبار المنيا،فيروس كورونا ، مستشفيات العزل

تقديرا لهم في مواجهة كورونا .. دروع وشهادات شكر من مطرانية المنيا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل
تقديرا لهم في مواجهة كورونا .. دروع وشهادات شكر من مطرانية المنيا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل
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