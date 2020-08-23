وائل جمعة يضرب بقوة: الأهلى متصدر الدوري.. هدفنا غير هدفكم

صباح الخير دايما الاهلي تحت الضغط ولو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه و جميله تبقي متعرفش يعني ايه الاهلي سواء مسئول او لاعب او عامل اومشجع الاهلي متصدر الدوري بفارق ١٤نقطه وشوف الناس زعلانه ازاي هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي ❤️🦅