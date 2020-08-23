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رياضة

وائل جمعة يضرب بقوة: الأهلى متصدر الدوري.. هدفنا غير هدفكم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .


وكتب وائل جمعة: "صباح الخير دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقة متعرفش يعني إيه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع الأهلي". 

وأضاف: "الأهلى متصدر الدوري بفارق ١٤نقطة وشوف الناس زعلانه إزاي". 

وتابع: "هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي ".


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وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت  بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .



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