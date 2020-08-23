وائل جمعة يضرب بقوة: الأهلى متصدر الدوري.. هدفنا غير هدفكم

نشر وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
وكتب وائل جمعة: "صباح الخير دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقة متعرفش يعني إيه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع الأهلي".
وأضاف: "الأهلى متصدر الدوري بفارق ١٤نقطة وشوف الناس زعلانه إزاي".
وتابع: "هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي ".
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وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
وكتب وائل جمعة: "صباح الخير دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقة متعرفش يعني إيه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع الأهلي".
وأضاف: "الأهلى متصدر الدوري بفارق ١٤نقطة وشوف الناس زعلانه إزاي".
وتابع: "هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي ".
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وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
صباح الخير دايما الاهلي تحت الضغط ولو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه و جميله تبقي متعرفش يعني ايه الاهلي سواء مسئول او لاعب او عامل اومشجع الاهلي متصدر الدوري بفارق ١٤نقطه وشوف الناس زعلانه ازاي هدفنا غير هدفكم خالص واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي ❤️🦅— Wael Gomaa (@WaelGomaa) August 23, 2020