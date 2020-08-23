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رياضة

انفراد| صدى البلد يكشف كواليس الأيام الأخيرة لمحمد النني في بشكتاش التركي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:38 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش
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مجدي سلامة
أعلن الدولي المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي منذ أيام، رحيله عن صفوف نادي بشكتاش التركي بعد عام كامل قضاه اللاعب مع الفريق. 

وانتقل محمد النني مطلع الموسم الماضي إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك بعد عدم مشاركته المستمرة مع فريق الجانرز. 

ويكشف صدى البلد الأيام الأخيرة للاعب المصري محمد النني في صفوف نادي بشكتاش التركي.

وتحدث صدى البلد مع مصدر مسؤول بنادي بشكتاش التركي رفض ذكر اسمه، عن رحيل اللاعب من صفوف الفريق وعدم التجديد له بالموسم المقبل. 

وقال المصدر: "تعاقدنا مع محمد النني من صفوف أرسنال بعقد يمتد لمدة موسم وكان راتبه 2 مليون ونصف يورو".

وتابع: "تحدثنا مع اللاعب من أجل تخفيض قيمة الراتب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي أثر انتشار جائحة كورونا لكنه رفض الأمر تماما".

وأكمل: "النني لم يقدم مستوى جيدا مع الفريق مثلما لعب مع فريق الأرسنال، حيث وصفه المدرب بأن رتمه بطيء، ولم يرض طموحاته".

وأضاف: "النني يملك عرضين أحدهما مع ناد إسباني والآخر مع ناد إنجليزي وكانت رغبته مثلنا بعدم التجديد".

واختتم: "رغبة الطرفين كانت واضحة بإنهاء التعاقد، لذلك قمنا بالتعاقد مع لاعبين من أصول إفريقية بدلًا منه، ونتمنى له التوفيق بخطوته المقبلة".

ويذكر أن محمد النني بدأ مسيرته مع نادي المقاولون العرب ثم احترف لصفوف نادي بازل السويسري وزامل محمد صلاح قبل أن ينتقل لصفوف نادي الجانرز ويتدرب تحت قيادة الفرنسي أرسين فينجر.
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