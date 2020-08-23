زيادة أعداد طلاب المرحلة الأولى بمعامل تنسيق كلية الدراسات العليا مع نهاية اليوم الثانى

توافد العشرات من طلاب الثانويه العامله بعمل تنسيق كلية الدراسات العليا والإحصاءات العامة، لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، وذلك فى الساعات الأخيرة من نهاية اليوم الثانى.







جاء ذلك مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة.





ومع نهايه اليوم الثانى ، اكد مشرفين معامل التنسيق، بانه قد انتهى بدون شكاوى من قبل الطلاب فى عملية التسجيل وفى حالة حدوث اى خطوة هم متواجدون لحلها.





تحتوى جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.



