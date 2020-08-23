جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي لمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة

أجرى اليوم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، جولة تفقدية داخل معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولى.





رافقه خلال الجولة الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من مسئولى مركز المعلومات.





وشدد رئيس الجامعة، على العمل بالإجراءات الاحترازية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتسجيل رغبات الطلاب بما يتناسب مع طموحاتهم و توفير جميع الاحتياجات للطلاب دون التدخل في عملية تسجيل الرغبات.





و أوضح الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع خطة احترازية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع الطلاب والمترددين.







وأشار على فكرى، مدير مركز المعلومات، إلى أنه تم تعقيم معامل التنسيق الاليكتروني وفقا لمعايير وزارة الصحة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قبل دخول الطلاب، مع تعقيمها بشكل مستمر بشكل يومى.





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