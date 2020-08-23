AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي لمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:45 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
Advertisements
يوسف رجب
أجرى اليوم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية داخل معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا  أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الأولى.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من مسئولى مركز المعلومات.

وشدد رئيس الجامعة، على العمل بالإجراءات الاحترازية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتسجيل رغبات الطلاب بما يتناسب مع طموحاتهم و توفير جميع الاحتياجات للطلاب دون التدخل في عملية تسجيل الرغبات.

و أوضح الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع خطة احترازية  لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع الطلاب والمترددين.

وأشار على فكرى، مدير مركز المعلومات، إلى أنه تم تعقيم معامل التنسيق الاليكتروني وفقا لمعايير وزارة الصحة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قبل دخول الطلاب، مع تعقيمها بشكل مستمر بشكل يومى.

اقـرأ أيضًا :
جولة مفاجئة لنائب محافظ قنا علي المخابز لمتابعة سير العمل

بجولة تفقدية .. محافظ قنا يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بلجان قنا

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام أعمال الامتحانات لطلاب الفرق النهائية

رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع سير الامتحانات بكليتي التجارة والتربية النوعية

فى أول يوم.. 501 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.. "جنوب الوادي" تجهز معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

انفراد| صدى البلد يكشف كواليس الأيام الأخيرة لمحمد النني في بشكتاش التركي

أصغر لاعب يسجل في الألفية الثالثة.. أسامة فيصل يدخل تاريخ مباريات القمة من أوسع الأبواب

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

اتحاد مكاتب السفر الكويتي يدعو للسماح لمواطني الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد

الدكتور المزيف.. حيلة جهنمية للإيقاع بفني انتحل صفة طبيب أسنان بمنيا القمح

الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

الوجوم على الوجوه.. كواليس الأحداث في غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة

4 مشروبات تخلصك من حرقة المعدة والانتفاخ

ملاذ آمن للحياة البرية.. الطبيعة تتحدث في منتزه زكوما بتشاد