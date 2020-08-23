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رياضة

فتحي يقود الأهلي أمام الجونة.. الأربعاء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن أحمد فتحي سوف يكون أساسيًا مع الجونة بسبب غياب محمد هاني .

وقال مصدر بالجهاز الفني إن هاني حصل علي الإنذار الثالث له أمام الزمالك وبالتالي سيغيب عن موقعة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل .

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وطالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إغلاق ملف مواجهة الزمالك التي جرت امس بإستاد القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الـــ21 من منافسات مسابقة الدوري وأنتهت بالخسارة 1-3.

 وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق غلق الحديث عن مباراة القمة والتركيز في مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن فعاليات المرحلة الــ22 للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات خفيفة تجنبًا للإرهاق .
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