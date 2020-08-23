الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

تشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، ظهور حسين الشحات الجناح الأيمن الذي سيبدأ في برنامج تأهيلي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع بهدف تجهيزه لمواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .





كما سيبدأ الجهاز الفني في التركيز علي تجهيز محمود كهربا الجناح الأيسر الذي تنتهي عقوبته اذا استمر نفس ترتيب المباريات بمسابقة الدوري يوم 10 سبتمبر وبالتالي سيتم إشراكه مباشرة ليكون جاهز لموقعة الوداد البيضاوي أيضًا.





ويبحث فايلر عن حل لعلاج نقص الصفوف والإجهاد الذي يسيطر علي الفريق خاصة أنه عائد من فترة توقف طويلة إلي مباريات مضغوطة وكذلك الإصابات والتي كان اخرها محمود متولي مدافع الفريق الذي سيخضع لبرنامج لن تقل مدته عن 9 شهور وبالتالي هو خارج قائمة القلعة الحمراء للموسم المقبل لذا كان الطلب بالتعاقد مع مدافع جديد بجانب ربيعه وياسر إبراهيم وسعد سمير الذي لم يعود من الإصابة حتي الآن .





وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق غلق الحديث عن مباراة القمة والتركيز في مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن فعاليات المرحلة الــ22 للدوري.





ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات خفيفة تجنبًا للإرهاق .





ويبدأ الفريق الإستعداد للمباراة المقبلة التي يراها فايلر مهمة للغاية في مشوار خطوة جديدة لحسم لقب الدوري مبكرًا للتركيز والإستعداد لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيًا.