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رياضة

زيزو عن هدفه في مرمى الأهلي: له طعم مختلف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بهدفه الذي أحرزه في مرمي النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في إطار منافسات الدوري الممتاز. 

ونشر زيزو مجموعة من الصورة له خلال احتفاله بهدفه في المباراة، وعلّق قائلاً: "إحراز الهدف كان له طعم مختلف". 

تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد "دربكة" داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه، وعزز الناشئ أسامة فيصل فوز فريقه بهدف في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول


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