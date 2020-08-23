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آخرهم بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم.. النجوم يلجأون لعالم البيزنس خوفا من غدر الزمان.. يسرا وإيناس تفتتحان قرية سياحية.. وأحمد حلمي يستثمر أمواله في مطعم خاص

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:01 م
بيومى فؤاد يفتتح
بيومى فؤاد يفتتح مطعمه
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أحمد إبراهيم
محمد منير يفتتح فندقا سياحيا
سمية الخشاب تستثمر اموالها فى اتيليه


يحاول نجوم الفن أن يجدوا لأنفسهم ملاذًا آمنًا بالاعتماد على مصدر رزق آخر في حال ابتعادهم عن الشاشة، وهو ما يدفعهم إلى التفكير فى مصدر دخل آخر، أو بيزنس يعتمدون عليه فى حالة ابتعادهم عن الكاميرا. 

ونرصد أبرز النماذج الفنية التي لجأت لـ البيزنس من أجل تأمين حياتهم بعد الفن، ولعل أبرزهم فى الوقت الحالى حجاج عبد العظيم وبيومى فؤاد. 

حجاج عبد العظيم 
افتتح الفنان حجاج عبد العظيم مشروعا خاصا به عبارة عن كافيه الأمر الذى يتجه إليه عدد من الفنانين بجانب عملهم فى الفن. 

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة ومساندة حجاج عبد العظيم والاحتفال معه بالافتتاح ولعل من أبرز هؤلاء النجوم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد بدير وابراهيم السمان. 

بيومي فؤاد
افتتح الممثل بيومي فؤاد مؤخرا، مطعمًا جديدًا، بحضور عدد من الفنانين مثل أكرم حسني ومحمد أنور وخمدي الميرغني.

ونشر "الميرغني"، صورة تجمعه بالحضور عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا "تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه …مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك".

سمية الخشاب
بينما حصلت الفنانة سمية الخشاب على هدية من أحد أزواجها واتخذت شقتها مقرًا لبيزنس تدخل فيه وهو عبارة عن «أتيليه» لتصميم الأزياء، ليكون بداية لعدد من المشاريع الأخرى التي اعتمدت عليها بخلاف الفن.

محمد منير
أما الفنان محمد منير فدخل منذ سنوات عديدة في مجال البيزنس عبر افتتاحه فندقا صحيا بأسوان يقع بجوار فيلته الشهيرة هناك على ضفاف النيل، ليكون هو مجاله المبتعد عن عالم الشهرة والمجال الفني كله، إلا أن هذا المشروع قابل عسرات عديدة من ضمنها حريقه الذي خسر منير من خلاله ملايين الجنيهات في عام 2012.

أحمد حلمى
كما دخل الفنان أحمد حلمى فى عالم البيزنس يملك  مطعمًا وشركة إنتاج فني، قامت بإنتاج عدة أعمال منها فيلم «عسل أسود»، «بلبل حيران».

كمال أبو رية 
بينما يمتلك كمال ابو رية قرية سياحية شهيرة بمدينة شرم الشيخ وذلك منذ مطلع الألفية الجديدة، وتشاركه في إدارتها الفنانة ماجدة زكي، ولكنهما انفصلا عام 2014.

يسرا وإيناس 
وتمتلك الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي قرية سياحية كبيرة بالساحل الشمالي على طريق الإسكندرية – مطروح الصحراوي، على قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة، وتضم هذه القرية بداخلها فندق 5 نجوم، مجمعا ترفيهيا، ودارا تحتوي على عدة سينمات، بالإضافة إلى مجمع تجاري كبير. 

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