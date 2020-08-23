أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت تقارير أن ميزة منع اختراق هواتف الأندرويد التى ستضيفها جوجل في نظام تشغيلها Android 11 أندرويد 11 الصادر قريبا، ستسبب غضب ملايين المستخدمين من محبى التصوير عبر تطبيقات الكاميرا المختلفة.
عادة ما يفضل الشباب الهواتف الذكية من الفئة الرائدة أو فئة فلاج شيب وذلك لعدد من الأسباب أبرزها الحصول على صور بجودة عالية من الكاميرا، وكذلك استخدامها في الألعاب الثقيلة والأمر الأمر الذى يتطلب ثلاثة أشياء هى قوة البطارية والمعالج وحصول الشاشة على معدل تحديث جيد، ولكن في نفس الوقت يبحث الشباب عن هواتف ذكية بأسعار متوسطة.
اكتشف مسئول النظام A. Nikoci، ثغرة خطيرة بإحدى ميزات تطبيق جوجل السحابي "Google Drive"، والتي يستغلها المتسللون لخداع ملايين المستخدمين لتثبيت برامج ضارة بدلا من المستندات الخاصة بالخدمة.
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "androidauthority" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.
تعد Google One، خدمة مدفوعة باشتراك توفر لك المزيد من السعة التخزينية عبر جوجل درايف وجي ميل وGoogle Photos، ولكن بصرف النظر عن المساحة التخزين الإضافية، يحصل مستخدمو جوجل وان على بعض الميزات الحصرية، تسمح لك بمشاركة حساب Google One الخاص بك مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة بدون تكلفة إضافية.
نجحت شركة آبل Apple، في قيام تطبيق WordPress المجاني بإضافة المشتريات ضمن خدمته، حيث تراجعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن موقفها السابق بحق التطبيق وأصدرت اعتذارا نادرا.
ظهرت العديد من الشكاوى حول الكاميرا الخلفية لهاتف شاومي الرائد Redmi Note 9، حيث بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن تجمع الأتربة والغبار على عدسات الكاميرا وذلك بسبب فجوات تدخل من خلالها جزيئات الغبار والحطام.
بدأت منصة التراصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، في طرح أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي يحمل رقم التحديث 2.20.198.11، لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.