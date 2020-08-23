AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تقارير أن ميزة منع اختراق هواتف الأندرويد التى ستضيفها جوجل في نظام تشغيلها Android 11 أندرويد 11 الصادر قريبا، ستسبب غضب ملايين المستخدمين من محبى التصوير عبر تطبيقات الكاميرا المختلفة.     


عادة ما يفضل الشباب الهواتف الذكية من الفئة الرائدة أو فئة فلاج شيب وذلك لعدد من الأسباب أبرزها الحصول على صور بجودة عالية من الكاميرا، وكذلك استخدامها في الألعاب الثقيلة والأمر الأمر الذى يتطلب ثلاثة أشياء هى قوة البطارية والمعالج وحصول الشاشة على معدل تحديث جيد، ولكن في نفس الوقت يبحث الشباب عن هواتف ذكية بأسعار متوسطة


اكتشف مسئول النظام A. Nikoci، ثغرة خطيرة بإحدى ميزات تطبيق جوجل السحابي "Google Drive"، والتي يستغلها المتسللون لخداع ملايين المستخدمين لتثبيت برامج ضارة بدلا من المستندات الخاصة بالخدمة.


يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "androidauthority" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.


تعد Google One، خدمة مدفوعة باشتراك توفر لك المزيد من السعة التخزينية عبر جوجل درايف وجي ميل وGoogle Photos، ولكن بصرف النظر عن المساحة التخزين الإضافية، يحصل مستخدمو جوجل وان على بعض الميزات الحصرية، تسمح لك بمشاركة حساب Google One الخاص بك مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة بدون تكلفة إضافية.


نجحت شركة آبل Apple، في قيام تطبيق WordPress المجاني بإضافة المشتريات ضمن خدمته، حيث تراجعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن موقفها السابق بحق التطبيق وأصدرت اعتذارا نادرا.  


ظهرت  العديد من الشكاوى حول الكاميرا الخلفية لهاتف شاومي الرائد Redmi Note 9، حيث بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن تجمع الأتربة والغبار على عدسات الكاميرا وذلك بسبب فجوات تدخل من خلالها جزيئات الغبار والحطام.


بدأت منصة التراصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، في طرح أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي يحمل رقم التحديث 2.20.198.11، لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث 5 تطبيقات للأندرويد على متجر Google Play.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 خفايا بتطبيق واتساب يجهلها الكثيرون.. واحذفها فورا.. جوجل تحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه.. وفيفو تطلق هاتف vivo Y51s بمعالج Exynos 880 5G

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هواوي تطلق هاتفا بسعر منخفض بالسعودية ومصر.. وواتساب تستغني عن هذه الميزة نهائيا

أبرزها حمايتك من هاكرز الواى فاى.. أفضل 3 ميزات في هواتف أندرويد

لهواتف أندرويد.. أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل

ترشيحاتنا

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

محمود العسيلي يعلق على هدف مصطفى محمد وهجمة مروان محسن

المسماري: ميليشيات السراج تجهز لمهاجمة الجيش الليبي في سرت والجفرة ..فيديو

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور

السفير الروسي بالقاهرة يكشف عن تدخل موسكو لتسوية أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

هوت شورت.. هنا شيحة بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

بنظارة شمس جذابة.. أصالة تبرز جمالها فى إطلالة شبابية.. شاهد