أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

نجحت شركة آبل Apple، في قيام تطبيق WordPress المجاني بإضافة المشتريات ضمن خدمته، حيث تراجعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن موقفها السابق بحق التطبيق وأصدرت اعتذارا نادرا.







