أخطاء تسبب تلف شبكية العين وفقدان البصر

أكدها الدكتور وليد مهران استشاري جراحات المياه البيضاء والليزك وصاحب مبادرة (عينك عليها حارس)، مشيرا إلى أن هناك أمور للتوعية بالممارسات الخاطئة. عادات صحية خاطئة يقوم بها الكثيرين تؤذى العين وتسبب تلف الشبكية والقرح إليك أبرز تلك العادات،





التي تؤذي العين بشكل يومي ولفت إلى أهمية الكشف الدوري على العين الذي يقي من الكثير من المشاكل الخطيرة التي قد تحدث للعين حال إهمالها ويمكن علاجها بفعالية إذا تم تشخيصها مبكرا.







كما تناول مهران أهمية وقف انتشار تداول النظارات الشمسية غير الطبية لأنها تسبب كارثة ونصح مهران بارتداء النظارات الشمسية التى تحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية لتأخير الإصابة بإعتام عدسة العين والوقاية من تلف الشبكية وتلف العصب البصرى والتنكس البقعى والعديد من الاضطرابات الأخرى.





كما شدد مهران على أهمية الفحص الدورى للسكرى وارتفاع ضغط الدم لتفادى ما يمكن أن يتسببوا فيه من مشاكل للعين مثل فقدان النظر والتنكس البقعى، واعتلال الشبكية السكرى.



