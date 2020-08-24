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برلمان

برلمانى: لجنة الصحة بمجلس النواب ساهمت فى إصدار عدد من القوانين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:01 ص
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بمجلس النواب ساهمت فى إصدار عدد من القوانين خلال أدوار إنعقاد البرلمان.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من أهم هذه القوانين قانون التأمين الصحى الشامل والذى صدر من البرلمان بمساعدة القيادة السياسية ، حتى تم إخراج القانون بشكل مرضى.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة ساهمت فى إصدار قانون تنظيم المهن الطبية ، و زيادة بدل عدوى الأطباء ، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة الإقصادية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الإثنين 23 أغسطس 2020.

ووافق المجلس خلال جلسة الثلاثاء 18 أغسطس على عدد كبير من التشريعات بشكل نهائي، والمؤجلة من الجلسات السابقة، وأهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

ومن المتوقع أن تكون الجلسات المقبلة هي الأخيرة في دور الانعقاد الحالي، والتي سيتم خلالها استكمال باقي التشريعات المؤجلة، فضلا عن عرض نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.
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