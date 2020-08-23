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برلمان

سفير نور: زعماء الوفد أرسوا القواعد السياسية في مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:07 م
اللواء سفير نور،
اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، إن زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين أثروا في الحياة المصرية وكان لهم الأثر البالغ والأعظم في تشكيل السياسة في مصر.

وأكد "نور" أن زعماء الأمة ساهموا في تكوين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وشجعوا الشعب المصري على الوحدة والتكاتف لإنهاء الاحتلال الإنجليزي لتكون الحرية هي السبيل الأمثل للكرامة الوطنية. 

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد أن هؤلاء كانوا سببًا في إرساء القواعد السياسية والحزبية وكل المناحي في مصر.

ويحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم الأحد 23 أغسطس بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.
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