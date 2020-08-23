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أخبار العالم

شاهد.. الأردن يعلن تصديه لموجة ثانية من كورونا.. وعزل 19 مبنى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، أن الأردن يواجه موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت صحيفة "الغد".


وقال إن وتيرة الإصابات بكورونا محليا أعلى مما كانت عليه سابقا، مضيفا: "إننا نخوض نزالا طويلا مع كورونا وعلينا أن نستعد لآثاره الصحية والاقتصادية".


وأشار إلى أن الحكومة لم تأل جهدا في نشر المعلومات المتعلقة بالإصابات.


وذكر أنه ليس من حق أي شخص التصرف بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.



وأعلن محافظ عمان، سعد الشهاب، عن عزل 19 مبنى سكنيا في العاصمة الأردنية، 5 منها في منطقة الأشرفية، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها.


وقال الشهاب إن هذه المباني تقع في مناطق تلاع العلي وخريبة السوق وسحاب خشافية الدبايبة وخلدا ومرج الحمام وجبل عمان، الدوار الرابع والصويفية وأم البساتين وجبل الزهور وجبل الجوفة والشميساني والبيادر وطلوع المصدار وماركا الشمالية وخمس بنايات في منطقة الأشرفية.


وأضاف أن عدد البنايات المعزولة في محافظة العاصمة نتيجة إصابات كورونا حتى الآن تبلغ 63 بناية، مشددا على أنه يتم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى.


تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الأردن وصل إلى 1576 فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة.





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