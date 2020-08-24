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برلمان

مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الخامس.. اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين 23 أغسطس ،ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم  نشاطه خلال الفترة الماضية.

وأعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسات البرلمان يوم 24 أغسطس الموافق الاثنين المقبل، لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين لاخر الرأى النهائى عليها واخرى يتم مناقشتها التى أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية 

وبحسب تصريحات المستشار محمود فوزي ،الأمين العام لمجلس النواب،أنه من المرجح أن يختتم البرلمان دور الانعقاد الخامس اليوم الإثنين 
وأن تكون الجلسات المقبلة هي الأخيرة في دور الانعقاد الحالي، والتي سيتم خلالها استكمال باقي التشريعات المؤجلة.

وكان قد عقد مجلس النواب، جلسات مكثفة امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل ، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الاعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها.

كما أقر المجلس (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين مصر واليونان.

ووافق المجلس خلال جلسة الثلاثاء 18 أغسطس على عدد كبير من التشريعات بشكل نهائي، والمؤجلة من الجلسات السابقة، وأهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.
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