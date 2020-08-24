مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الخامس.. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين 23 أغسطس ، ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نشاطه خلال الفترة الماضية.

وأعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسات البرلمان يوم 24 أغسطس الموافق الاثنين المقبل، لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين لاخر الرأى النهائى عليها واخرى يتم مناقشتها التى أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية





وبحسب تصريحات المستشار محمود فوزي ،الأمين العام لمجلس النواب ،أنه من المرجح أن يختتم البرلمان دور الانعقاد الخامس اليوم الإثنين