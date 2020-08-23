إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم شيرين شحاته عبد المنعم 32 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، سما حسن صبري سنتين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ندى علاء عبد الكريم 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، نجلاء محمد أحمد 30 سنة، مصابة بخلع بالذراع الأيمن.





كما نقلت سيارات الإسعاف آسيا محمد أحمد 11 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، يوسف ناصر محمد 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أحمد صابر تهامي 34 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عبد المحسن عبد الرحيم 34 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، عبد الرحيم حسن عبدالرحيم 25 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.









وتبين من التحريات الأولية للحادث أن السيارة رقم ٢٤٣٥ ن أ ج كانت متجها من المنيا إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى انقلابها ووقع الحادث مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ورفض أربعة آخرين نقلهم إلى المستشفى.



