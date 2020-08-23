جامدة جدا.. أغنية جديدة لليوتيوبر علاء منصور

عاد الإعلامى واليوتيوبر علاء منصور، إلى الساحة الغنائية بمهرجان بعنوان "جامدة جدًا" بعد أغنية الأبراج التى حققت نجاحا كبيرا من قبل وتخطت المليون مشاهدة على يوتيوب.





الأغنية ديو مشترك مع المطربة روز والكلمات لهبة السقا والألحان لنبيل عزيز والتوزيع مافيا.





يذكر أن "منصور" احتفل منذ أيام بصدور الطبعة الثالثة من كتابه "اللى راح وافتكرناه كويس هيطلع كويس إنه راح" فى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى فيرجن ميجا ستورز.





ويستعد حاليا "منصور" لإصدار روايته الجديدة والتى يراهن عليها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب القادم.



