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ديني

وزير الأوقاف: تحرم الصلاة فى المسجد على المصاب بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي المبالغ المالية التي ترصدها الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للأئمة خلال العام المالي 2020/2021، بلغ 677 مليون جنيه لتحسين الأوضاع.


وكشف الوزير أن المصاب بكورونا تحرم عليه الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع حال انتهاء الفيروس وانتشاره، ومن يريد التوسعة للآخرين وعدم الحضور للجمعة فلا حرج عليه.


 وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، فإن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الاستيلاء بالتقادم وقيمته ستكون تجارية مثلما يبيع الناس ويشترون، ومن يريد أخذ الوقف بأقل من قيمته فهو يأكل سحت، مستنكرا تعامل البعض مع مال الوقف كأنه مستباح.

 
وأضاف الوزير: "مهتمون بالمدارس القرآنية وحفظ القرآن، ولكن ليس الحفظ وحده كافيا، وفي المرحلة المقبلة سنركز على فهم القرآن وكل ما يتم حفظه، وهناك مسابقة بجوائز تصل لعشرين ألفا للشباب والأطفال الحافظين، وللأئمة والواعظات، وسيكون هناك مدرسة للتفكير وستجهز بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض، لنغير زمن الفلكة وما كان يحدث من قبل، بأن يشاهد الطفل الذي يحفظ أمورا محفزة له على المعرفة والفهم والحفظ".
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