وزير الأوقاف: تحرم الصلاة فى المسجد على المصاب بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي المبالغ المالية التي ترصدها الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للأئمة خلال العام المالي 2020/2021، بلغ 677 مليون جنيه لتحسين الأوضاع.









وكشف الوزير أن المصاب بكورونا تحرم عليه الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع حال انتهاء الفيروس وانتشاره، ومن يريد التوسعة للآخرين وعدم الحضور للجمعة فلا حرج عليه.









وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، فإن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الاستيلاء بالتقادم وقيمته ستكون تجارية مثلما يبيع الناس ويشترون، ومن يريد أخذ الوقف بأقل من قيمته فهو يأكل سحت، مستنكرا تعامل البعض مع مال الوقف كأنه مستباح.



