آخر استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين غدا.. فيديو

بعد غياب 6 أشهر بسبب جائحة كورونا تستعدت حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لفتح أبوابها للزوار غدا.
ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، واستعدت الحديقة لعرض الحيوانات والولدات الجديدة.
ورصدت عدسة صدى البلد الإجراءات الاحتزاية التي اتخذتها حديقة الحيوان لاستقبال الزوار غدا.
وانتهت حديقة حيوان الجيزة من وضع الضوابط والإجراءات من خلال تحديد أعداد الدخول والالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة.