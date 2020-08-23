AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف للأئمة: الدورات التدريبية كالمفتاح عليكم بتطوير أنفسكم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دورة تنمية المهارات القيادية جاءت خصيصا للأئمة والقيادات من شمال سيناء، لخلق كفاءة مضيفا: النبي في رحلة الهجرة اختار دليلا مشتركا بسبب الكفاءة وقدمه على الصحابة، وتظل الكفاءة هي الشرط الأساسي لتولي أي عمل قيادي.

وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ 50 متدربًا من العاملين بالأوقاف، أنه يجب على الأئمة تنمية مهاراتهم،  قائلًا: "الدورات مثل المفتاح على الإمام أن ينمي مهاراته".

وتطرق وزير الأوقاف إلى خطبة الجمعة وفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة قائلًا: "الأصل في الجمعة الوجوب، لكن في أوقات النوازل لكبار السن أن يصلي في منزله، والمصاب بكورونا له أن يصلي في منزلة، وفي بعض المناطق المساجد لن تستوعب كل الناس". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة غدا بمسجد عمرو بن العاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف تكشف جهودها في تأهيل وتدريب الأئمة

وزير الأوقاف: لا حرج على من صلى الجمعة ببيته فى ظل إجراءات مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

منتصف سبتمبر.. بشرى سارة بشأن موعد تسجيل صفر إصابات كورونا في مصر

فهيم عمر: أتمنى ألا أرى الـ var في مباريات الدوري القادمة

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

تعرف على صديقة الفنانة منى زكي منذ عمر الـ 7 سنوات.. شاهد

خوفا من غدر الزمان .. نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس من أوسع أبوابه

النائب العام يأمر بحبس ربة منزل وسمسارة فى واقعة تعذيب الطفلة أمنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

60 عاما على الاستقلال.. كيف أصبحت بوركينا فاسو دولة زراعية بامتياز

لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة