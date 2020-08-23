وزير الأوقاف للأئمة: الدورات التدريبية كالمفتاح عليكم بتطوير أنفسكم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دورة تنمية المهارات القيادية جاءت خصيصا للأئمة والقيادات من شمال سيناء، لخلق كفاءة مضيفا: النبي في رحلة الهجرة اختار دليلا مشتركا بسبب الكفاءة وقدمه على الصحابة، وتظل الكفاءة هي الشرط الأساسي لتولي أي عمل قيادي.





وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ 50 متدربًا من العاملين بالأوقاف، أنه يجب على الأئمة تنمية مهاراتهم، قائلًا: "الدورات مثل المفتاح على الإمام أن ينمي مهاراته".



