في أول تداول بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه.. ومشتريات المستثمرين تدفعها للصعود

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل صعود مؤشراتها في منتصف التعاملات برأسمال 624.623 مليار جنيه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع









اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.









أرباح 10 مليارات جنيه

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة.









نمو 2.05% للمؤشر القيادي

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة.













بداية مبشرة

واستهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، الأحد، على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها بعد عودتها من إجازة احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1442هـ.





وصعد مؤشرها القيادي EGX30 بمعدل 1.2% عند 11.160.05 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.3 مليون جنيه.









وارتفع مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة مسجلا ارتفاع بنسبة 2.04%، عند 1.692.88 نقطة بقيمة 1.73 مليون جنيه، بينما سجل مؤشر EGX100 ارتفاعا هو الآخر بنسبة 1.91% عند 2.571.86 نقطة، إذ جري التداول بقيمة 2.621 مليون جنيه.





وصعد مؤشر EGX50 بمعدل 1.91%، عند نقطة 2.571.98 نقطة بقيمة تداول اقتربت من 2 مليون جنيه.





ووصل حجم رأس المال السوقي للبورصة إلى نحو 621.018 مليار جنيه.





استكمال الصعود









وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 1.84% بقيمة تداول بلغت 1.735 مليون جنيه، ومؤشر EGX100 بمعدل 1.84% بقيمة تداول بلغت 2.631 مليون جنيه.





ووصلت جملة العمليات المنفذة بنحو 23.2 ألف عملية بقيمة 671.822 مليون جنيه بإجمالي 279.02 ألف ورقة مالية خاصة بـ128 شركة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة.ومع انتصاف التعاملات استكملت البورصة المصرية عمليات صعودها ليرتفع مؤشر البورصة القيادي EGX30 بمعدل 1.84% محققا ربحا بقيمة 13.03 مليون جنيه، وتبعه مؤشر EGX50 ليصعد بمعدل 1.84% محققا مليوني جنيه كقيمة تداول.وبلغ إجمالي رأس المال السوقي للأسهم 624.623 مليار جنيه، تم تنفيذ 24.945 ألف عملية منها داخل المقصورة بـ 800.6 مليون جنيه على 286.832 ألف ورقة مالية لـ168 شركة.كما تم تنفيذ 12 عملية خارج المقصورة بـ 1,.1 مليون جنيه لـ4 ورقات مالية خاصة بـ5 شركات.