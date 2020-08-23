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آخر استعدادات حديقة الأورمان قبل افتتاحها غدا للجمهور.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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منار نور
تستعد حديقة الأرمان لفتح أبوابها غدا للجمهور بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر.

ورصدت عدسة صدى البلد الإجراءات الاحترازية لاستقبال الزوار في الحديقة غدا. 

وقال الدكتور عماد وديع، مدير حديقة الأورمان، إن هناك عدة إجراءات سوف تتم عند فتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور غدًا وأهمها الفحص الحرارى للزائرين، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول أى زائر دون ارتداء الكمامة وسيتم مراعاة المسافات بين المواطنين داخل الحديقة وعند دخولهم.

وأضاف مدير حديقة الأورمان، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أنه تم تحديد أماكن مخصصة للجلوس داخل الحديقة مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للحديقة ستكون 50% مؤقتًا، منوهًا إلى أنه لن يتم إقامة المعارض داخل الحديقة حتى يتم فتح الحديقة ونشهد الإقبال عليها.

وأشار إلى أن الحديقة تشمل أشجار مصرية وأنواع زهور كثيرة ونادرة.
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