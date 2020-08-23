آخر استعدادات حديقة الأورمان قبل افتتاحها غدا للجمهور.. فيديو

ورصدت عدسة صدى البلد الإجراءات الاحترازية لاستقبال الزوار في الحديقة غدا.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للحديقة ستكون 50% مؤقتًا، منوهًا إلى أنه لن يتم إقامة المعارض داخل الحديقة حتى يتم فتح الحديقة ونشهد الإقبال عليها.





وأشار إلى أن الحديقة تشمل أشجار مصرية وأنواع زهور كثيرة ونادرة.