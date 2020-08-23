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رياضة

طبيب الزمالك: عبدالشافي يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوعين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:38 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحه أسبوعين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها اليوم.

وكان اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز. 

وقام اللاعب خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة ادت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المواجهة.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيقوم بفك الغرز بعد الراحة ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي تدريجيا.
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