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أخبار العالم

لن نكرر السيناريو.. سياسي لبنانى: نتائج تحقيقات مرفأ بيروت لن تظهر إلا بالمحكمة الدولية قال المحلل السياسي اللبناني المدير التنفيذي للمركز اللبنانى للبحوث والدراسات طوني حبيب، إن لا توافق حتى الأن على إختيار شخصيات تمثل الحكومة اللبنانية بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية إنفجار مرفأ بيروت. وأوضح " حبيب"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن المشكلة ليست فى اختيار من يمثل الحكومة من أشخاص بل البرنامج الذى يقدمه لانتشال لبنان من الأزمة الخانقة التى فاقت الحدود خصوصا بعد إنفجار المرفأ وتسببه ف

لن نكرر السيناريو.. سياسي لبناني: نتائج تحقيقات مرفأ بيروت لن تظهر إلا بالمحكمة الدولية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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ميس رضا

قال المحلل السياسي اللبناني المدير التنفيذي للمركز اللبنانى للبحوث والدراسات طوني حبيب، إن لا توافق حتى الأن على إختيار شخصيات تمثل الحكومة اللبنانية بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية إنفجار مرفأ بيروت.

 


وأوضح " حبيب"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن المشكلة ليست فى اختيار من يمثل الحكومة من أشخاص بل البرنامج الذى يقدمه لانتشال لبنان من الأزمة الخانقة التى فاقت الحدود خصوصا بعد إنفجار المرفأ وتسببه فى خسائر كبيرة ، وهل سيقبل الشارع اللبنانى بما يقدمه رئيس الحكومة القادم، لافتًا إلى أن الأزمة ليست أزمة اقتصادية بحتة بل أزمة سياسية بإمتياز ولها ذيول اقتصادية.

 

 

 

ولفت "المحلل السياسي اللبنانى"، إلى أن السيناريو يعيد نفسه من جديد فـ تأخر نتائج تحقيقات إنفجار المرفأ سيناريو مماثلا لما حدث فى قضية اغتيال الحريري بتراخى واضح، مؤكدًا أن الكل يطالب بمحكمة دولية ولقد بدأت التسريبات من فريق الممانعة لتفضح عملية تركيب الملفات فى موضوع واحد .

 

 

وحول خروج لبنان من الأزمة، أشار "حبيب" إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا برفع الوصاية الإيرانية عن لبنان وتشكيل حكومة حيادية مستقلة ذات برنامج اقتصادي وسياسي واضح.

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