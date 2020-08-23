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رياضة

وليد هويدي: إيهاب جلال صنع الفارق مع المقاصة والقادم أفضل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:20 م
وليد هويدي مدير الكرة
وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة
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عمرو الحلوانى

أبدى وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة سعادته بالفوز على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز .

وقال هويدى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن فريقه قدم أداءً جيدا خلال مواجهة المصري مشيدا بروح وحماس  اللاعبين فى اللقاءات الأخيرة .

وأضاف : " نمر بحالة جيدة للغاية الآن ، وإيهاب جلال نجح فى صناعة الفارق مع المقاصة فى ظل القدرات الفنية التى يمتلكها وقدراته الرائعة على إدارة المباراة " .

وتابع : " الفوز علي الجونة والمصري  وضع المقاصة على الطريق الصحيح من أجل تجنب الصراع على الهبوط " .

وأكمل : " المشوار لا يزال صعبا ويحتاج المزيد من الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري " .

 

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