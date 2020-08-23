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ساحة رأي

د. كمال الدسوقي يكتب: رؤية للمستقبل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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التخطيط فى أبسط مفاهيمه هو رؤية المستقبل انطلاقا من الماضى على أرض الحاضر، بمعنى انه يجب أخذ العبر من الماضى فى وضع خطط المستقبل والاخذ فى الاعتبار الامكانيات المتاحة فى الحاضر من اجل وضع أهداف قابلة للتطبيق فى المستقبل وإلا تصبح أحلاما والفرق كبير جدا بينهما وكلاهما مشروع، فالأحلام المستحيل تطبيقها يجب الا تكون فى الحسبان والا صارت أوهاما.


الإيمان بالله والنفس والعزيمة والعمل والاصرار على النجاح من أهم عوامل نجاح الخطة والتمسك بالعلم واختيار البيانات والمعلومات الصحيحه ايضا من اساسيات التخطيط المقومات الماديه والبشريه من اهم العوامل لنجاح الخطة.


كل هذا الكلام مهم جدا هذه الايام لأبنائنا الذين أنهوا مرحلة الدراسة الثانوية وهم يخططون الان لاختيار مستقبلهم وتحديد مسار حياتهم المستقبليه وكذلك أولياء الأمور أعطوا اولادكم فرصة الاختيار ومدوهم فقط بالبيانات والمعلومات الصحيحه واتركوا لهم الفرصة لتحديد مجال دراساتهم ليست المجاميع هي المعيار الوحيد ولكن امكانيات الطالب وقدراته النفسيه والذهنيه لاختيار مسار حياته حسب ميوله واتجاهاته ، فالتميز لن يأتى فى عمل لا يحبه وكم من شخص ناجح فى عمله وهو بعيد عن ما يسمى كليات القمة. من وجهة نظرى كل التعليم العالى كليات قمة والقمة لن تكون الا للمتميز أيا كان تخصصه.


عزيزى الطالب .. خطط لنفسك وخذ زمام المبادرة فى اختيار مسار حياتك وانطلق الى آفاق المستقبل  وتسلح بالعلم والمعرفة، فهما اساس النجاح. تعلم كيف تفكر وتخطط لحياتك. كن متميزا فيما تحبه واعلم انه فقط عليك ان تقوم بدورك وتترك الباقى على الله وسيحالفك الحظ وتصل الى ما تتمناه بالتعلم والمثابرة والمذاكرة حتى تصل الى سوق العمل وتصبح شخصا نافعا لنفسك وأهلك ووطنك.


لا تقف عند نقطة معينة او أمنية بدخول كلية ما، ولكن سرّع الفكر والحركة والمناورة وانطلق الى الفرصة التالية، فالحياة كلها فرص وحتما ستجد ما تتمناه.
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