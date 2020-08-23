225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل الرغبات للعام الجامعي الجديد

استمر لليوم الثانى بجامعة المنصورة استقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة وذلك للتسجيل بمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.





وأكد الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة قامت بوضع خطة كبرى لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021م وتم تجهيز المعامل وتم تحديد الاماكن التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال 225 جهاز كمبيوتر تم تجهيزهم لتسجيل الرغبات للطلاب داخل 7 قاعات لمكتب التنسيق (وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية " المركز الرئيسي - كلية التربية – كلية الصيدلة) .





بالإضافة إلى تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات.





وأشار "عطية" إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للطلاب الراغبين فى تسجيل الرغبات عبر معامل الجامعة المختلفة، كما وفرت الجامعة المطهرات، فضلًا عن إجراء التعقيم الدوري لجميع المكاتب أولًا بأول قبل وبعد وأثناء الاستخدام من قبل الطلاب.