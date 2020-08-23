AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل الرغبات للعام الجامعي الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:58 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
استمر لليوم الثانى بجامعة  المنصورة استقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة وذلك للتسجيل بمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة قامت بوضع خطة كبرى لتسجيل تنسيق الجامعات  للعام الجامعي 2020-2021م  وتم  تجهيز المعامل وتم تحديد الاماكن التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال 225 جهاز كمبيوتر تم تجهيزهم لتسجيل الرغبات للطلاب داخل 7 قاعات لمكتب التنسيق (وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية " المركز الرئيسي  -  كلية التربية – كلية الصيدلة) .

بالإضافة إلى تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات.

وأشار "عطية" إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للطلاب الراغبين فى تسجيل الرغبات عبر معامل الجامعة المختلفة، كما وفرت الجامعة المطهرات، فضلًا عن إجراء التعقيم الدوري لجميع المكاتب أولًا بأول قبل وبعد وأثناء الاستخدام من قبل الطلاب.
225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل الرغبات للعام الجامعي الجديد
225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل الرغبات للعام الجامعي الجديد
225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل الرغبات للعام الجامعي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا... جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

بدء اختبارات القدرات بجامعة المنصورة للعام الجامعي 2020-2021م

لأول مرة فى تاريخها.. جامعة عين شمس استعدت لـ ماراثون تنسيق الثانوية العامة.. 300 جهاز كمبيوتر بالمعامل لعدم التزاحم.. تكثيف الخدمات الصحية للطلاب.. وتوجيه النصح والإرشاد في كيفية ترتيب الرغبات

جامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات القدرات إلكترونيا

جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق.. "سوهاج" تستقبل المرحلة الأولى لـ "الإلكتروني".. استقبال طلاب المرحلة الأولى بـ "مطروح"

عميد آداب عين شمس: معمل الكلية شهد إقبالا كبيرا لتسجيل رغباتهم في الجامعات

ترشيحاتنا

الطيب يتدخل.. تفاصيل قانون الإفتاء المثير للجدل بين الأزهر والبرلمان

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

بعد الهزيمة أمام الزمالك.. أوروبا وعروض الخليج يضعان فايلر في قفص الاتهام

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

بائع شاي بدرجة ماجستير بالسعودية والسلطات تكشف مفاجأة بشأنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لخفض الضغط

بالأوف شولدر.. حنان مطاوع بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020