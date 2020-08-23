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رياضة

مفاجأة سارة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتجاوز سان جيرمان عقبة فريق لايبزيج الألماني في دور نصف النهائي بعد الفوز عليه ثلاثية نظيفة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الحارس كيلور نافاس سيكون أساسيًا في مواجهة سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض نافاس للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ربع النهائي التي جمعت فريقه بنادي أتالانتا الإيطالي وأبعدته عن نصف النهائي ضد لايبزيج.

ويحلم نافاس برفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد التتويج باللقب 3 مرات مع ريال مدريد.
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