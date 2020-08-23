يسري المصري يكتب: التعليم عن بُعد.. فوائد وعيوب (2-2)

تحدثنا في المقال السابق عن فرض كورونا واقعا تعليميا جديدا أو بالأحرى أعاده بشكل أساسي وأصبح لابد منه خشية الإصابة بهذا الوباء المنتشر، وهو التعليم عن بُعد، وتحدثنا عن مميزات هذا المسار التعليمي، وسلاسة نظامه الذي لا يحتاج سوى جهاز حاسوب متصل بالإنترنت، واليوم نكتب عن عيوب هذا النظام في إطار ما يعيشه العالم من صراعات ومشكلات اجتماعية، وغلاء شديد.





عيوب التعليم عن بُعد:

أما عن عيوب التعليم عن بعد، فجاءت مُحزنة للطالب والمدرس، وتتمثل في:





أولًا- غياب بعض الملكات للمدرس

من أخطار التعليم عن بعد، أنَّ المدرس سيخسر إحدى أدواته المهمة حين يعطي المحاضرة عن بعد، وهي لغة الجسد(body language)لأن هذه اللغة تساعد على نقل المعلومة، ففي الوقت الذي يخسر المدرس أجل وظائفه في توصيل المعلومة، فهو مضطر لتعويضها بمساعدة التكنولوجيا وعن طريق تغيير طبقات الصوت، وسرعة الكلام، وما شابه.





ثانيًا: الوضع المادي للأهل

والمعنى واضح، ونحن نقصده؛ فليس كل الآباء لديهم القدرة المادية على شراء جهاز حاسوب لأبنائهم في ظل موجة انهيار اقتصادي، والاستغناء عن الكثير من العاملين والموظفين في كافة شرائح العمل.





وفى ظل خطورة الذهاب لمحال الحاسوب نظرًا للتجمع، والزحام وخشية انتشار الفيروس، أو الإصابة به، فهو بين خيارين كلاهما أليم.

ثالثًا- غياب الثقافة الإلكترونية

إن الكثير من البلدان لازالت تنظر لمجالات التقنيات، واستغلال التقدم فيها نظرة دونية، وهي ترجمة لحالة ترهل واضح، وعشق للروتين والتقليد.





فمثلًا: لازالت بعض البلدان تعمل بالنظام اليدوي في مصالحها الحكومية مما يسبب تعطيل المواطن، في الوقت الذى تعمل الكثير من البلدان الغربية بالنظام التكنولوجي في كل مناحي الحياة بشمولها؛ سعيا للتخفيف عن المواطن، واستغلالًا للوقت، وهذا ما لا نراه في بلداننا العربية، وعليه فغياب هذا الأمر، أو إن شئت فقل عدم الاهتمام به جعل التعليم عن بعد فجأة وبسبب كورونا به مشكلات، قد يطول الاستجابة لحالها نظرًا للنظرة الأساسية له.





لكن السؤال الملح الآن، هل يستطيع التعليم عن بعد إيجاد حل للمعادلة المزمنة المتمثلة في أهمية التعليم المدرسي بكل ما فيه من إمكانيات للمدرس والمدرسة وحضور الطالب ومتابعة يومية، وما توفره الدراسة عن بعد من إتاحة الفرصة للطالب في الاختيار بين الحضور أو التعليم في منزله؟.





إضافة إلى أنه أرخص من حيث المصاريف، ويساعد الطلاب في الدول النامية على الحصول على شهادات معتمدة من جامعات كبيرة.

هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.