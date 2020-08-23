بائع شاي بدرجة ماجستير بالسعودية والسلطات تكشف مفاجأة بشأنه

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي " هدف" أن الشاب الذي ظهر في فيديو وهو يمتهن بيع شاي الجمر ويحمل الماجيستير سبق العمل له في 5 وظائف.





وذكر صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي في بيان مقتضب له ان إحدي الوظائف التي تقلدها الشاب الذي يحمل الماجيستير بلغ راتبها 8 آلاف ريال سعودي ولكنه كان دائما يرفض الإستمرار في تلك الوظائف.





وكان مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي أظهر، مواطنًا شابًا يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط، رغم تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.





وأظهر الفيديو، الشاب وهو يرتدي زي التخرج ويحمل شهادته، حيث أشار إلى أنه لم يتم توظيفه حتى الآن رغم حصوله على ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز .



