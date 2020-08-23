AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عرشه يهتز جماهيريا .. رينيه فايلر "قاهر الغلابة" شاهد مشفش حاجة مع الكبار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:52 م
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الوقت الحالى بسبب الأداء المخيب من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى والذى تسبب فى الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



وأبدى عدد كبير من نجوم الكرة المنتمين للنادى الأهلى تعجبهم الشديد من إدارة فايلر لمباراة القمة أمام الزمالك ، واتفق الجميع أن المدير الفنى هو السبب الأول والأخير فى تلقي الهزيمة أمام الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .



وجاء اتفاق الجميع على أن المدير الفنى فشل فى التعامل مع المباراة بداية من التشكيل مرورا بالتغييرات ، وهو ما أدى إلى تورط الأهلى داخل أرضية الملعب أمام تألق لاعبي الزمالك وكادت النتيجة أن تزيد عن 3 أهداف .



وبدأت أسهم الانتقادات اللاذعة تلاحق فايلر من جموع جماهير الأهلى بسبب العروض السيئة التى دائما ما يظهر عليها الأهلى خلال المباريات الكبيرة مع تولى فايلر مسئولية تدريب الفريق على عكس ما يقدمه الفريق أمام الفرق متوسطة المستوى أو الأقل من المتوسط.



وشهدت ولاية فايلر خسارة أمام الزمالك " مرتين " مقابل الفوز فى مباراة واحدة ، كما خسر فايلر أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد وحقق فوزا صعبا فى القاهرة بهدف دون رد أيضا .



وبدأت حالة كبيرة من القلق تسيطر على جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى خوفا من استمرار ظهور الفريق السيئ بمنافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة من العيار الثقيل بنصف نهائى المسابقة أمام الوداد المغربي .



وازدات الأمور غضبا بالنسبة لجماهير الأهلى تجاه فايلر بسبب دخوله فى مسلسل من الأزمات مع عدد من نجوم الفريق أصحاب القدرات الفنية وعلى رأسهم صالح جمعة ووليد أزارو وهو ما أدى إلى افتقاد الفريق لجهودهم خلال الآونة الحالية رغم أن قدراتهم الفنية أفضل كثيرا ممن يتواجدون فى التشكيل الأساسي للفريق الأحمر ويخوضون المباريات بصفة مستمرة .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من يكسب الرهان بين أجانب الزمالك والأهلي في القمة

ميدو: فايلر بيألف وربنا عاقبه أمام الزمالك

أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

أخبار الفن| نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك.. وفاة عم محمد محسن.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

بعد مرفأ بيروت.. سماع دوى انفجار ضخم في لبنان

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

أبطال وهميين .. أحمد حسن يطالب إدارة الأهلي بتصعيد أبناء النادي

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. 4 قرارات من الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك.. مروان محسن يطلب الرحيل.. وفايلر في قفص الاتهام

مروان محسن يطالب بالرحيل عن الأهلي بسبب الضغوطات

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

عرشه يهتز جماهيريا .. رينيه فايلر "قاهر الغلابة" شاهد مشفش حاجة مع الكبار

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

أبطال وهميين .. أحمد حسن يطالب إدارة الأهلي بتصعيد أبناء النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لخفض الضغط

بالأوف شولدر.. حنان مطاوع بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020