عرشه يهتز جماهيريا .. رينيه فايلر "قاهر الغلابة" شاهد مشفش حاجة مع الكبار

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الوقت الحالى بسبب الأداء المخيب من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى والذى تسبب فى الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.





وأبدى عدد كبير من نجوم الكرة المنتمين للنادى الأهلى تعجبهم الشديد من إدارة فايلر لمباراة القمة أمام الزمالك ، واتفق الجميع أن المدير الفنى هو السبب الأول والأخير فى تلقي الهزيمة أمام الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .





وجاء اتفاق الجميع على أن المدير الفنى فشل فى التعامل مع المباراة بداية من التشكيل مرورا بالتغييرات ، وهو ما أدى إلى تورط الأهلى داخل أرضية الملعب أمام تألق لاعبي الزمالك وكادت النتيجة أن تزيد عن 3 أهداف .





وبدأت أسهم الانتقادات اللاذعة تلاحق فايلر من جموع جماهير الأهلى بسبب العروض السيئة التى دائما ما يظهر عليها الأهلى خلال المباريات الكبيرة مع تولى فايلر مسئولية تدريب الفريق على عكس ما يقدمه الفريق أمام الفرق متوسطة المستوى أو الأقل من المتوسط.





وشهدت ولاية فايلر خسارة أمام الزمالك " مرتين " مقابل الفوز فى مباراة واحدة ، كما خسر فايلر أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد وحقق فوزا صعبا فى القاهرة بهدف دون رد أيضا .





وبدأت حالة كبيرة من القلق تسيطر على جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى خوفا من استمرار ظهور الفريق السيئ بمنافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة من العيار الثقيل بنصف نهائى المسابقة أمام الوداد المغربي .





وازدات الأمور غضبا بالنسبة لجماهير الأهلى تجاه فايلر بسبب دخوله فى مسلسل من الأزمات مع عدد من نجوم الفريق أصحاب القدرات الفنية وعلى رأسهم صالح جمعة ووليد أزارو وهو ما أدى إلى افتقاد الفريق لجهودهم خلال الآونة الحالية رغم أن قدراتهم الفنية أفضل كثيرا ممن يتواجدون فى التشكيل الأساسي للفريق الأحمر ويخوضون المباريات بصفة مستمرة .



