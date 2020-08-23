مسئول التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس.. ملء الرغبات في غضون 40 دقيقة

قال محمد أمين مهندس نظم المعلومات كلية الزراعة جامعة عين شمس إ ن المعمل خدمة مجانية على مستوى الدولة لتقديم خدمة التنسيق للطلاب منعا استغلالهم داخل مراكز الكمبيوتر الخارجيه وذلك للإشراف تحت الجهات المختصة لمساعدة الطلاب لتجنب الأخطاء.





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وأكد محمد خلال تصريحاته لصدي البلد ان معظم الطلاب لا تتعدى ال 40 دقيقة في عملية تسجيل الرغبات داخل موقع التسجيل وأن الوزارة تتيح ساعة واحدة لملء تسجيل الرغبات.





واضاف محمد ان كل طالب يحصل على ورقة مطبوعة عقب الانتهاء من كتابه ال 75 رغبة المطلوبة منه مؤكدا أن لكل طالب ساعه واحده فقط علي الموقع للتسجيل.





الجدير بالذكر بدء 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 السبت ،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.





وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.



