مسئول التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس.. ملء الرغبات في غضون 40 دقيقة

قال محمد أمين مهندس نظم المعلومات كلية الزراعة جامعة عين شمس إن المعمل خدمة مجانية على مستوى الدولة لتقديم خدمة التنسيق للطلاب منعا استغلالهم داخل مراكز الكمبيوتر الخارجيه وذلك للإشراف تحت الجهات المختصة لمساعدة الطلاب لتجنب الأخطاء.
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وأكد محمد خلال تصريحاته لصدي البلد ان معظم الطلاب لا تتعدى ال 40 دقيقة في عملية تسجيل الرغبات داخل موقع التسجيل وأن الوزارة تتيح ساعة واحدة لملء تسجيل الرغبات.
واضاف محمد ان كل طالب يحصل على ورقة مطبوعة عقب الانتهاء من كتابه ال 75 رغبة المطلوبة منه مؤكدا أن لكل طالب ساعه واحده فقط علي الموقع للتسجيل.
الجدير بالذكر بدء 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 السبت ،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.
وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .